Henrikh Mkhitaryan : Restez à la maison, restez en sécurité et restez en forme

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan a partagé un message de soutien à ceux qui « souffrent en ces temps difficiles ».

« J’espère que vous restez tous en sécurité, en bonne santé et en forme à la maison. Mes prières vont à ceux qui souffrent en ces temps difficiles. Des pensées fortes également à tous les membres du personnel médical qui luttent dur pour sauver des vies et à ceux qui travaillent dur pour continuer à approvisionner la population », a déclaré Mkhitaryan dans un message sur Twitter.

Hope you all keep safe, healthy & fit at home🙏🏼❤️ My prayers go for those suffering during these hard times. Strong thoughts also to all medical staff fighting hard to save lives & those working hard to keep supplying the population #hometeam @adidas @adidasfootball #coronavirus pic.twitter.com/OpRQbtUAra

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) March 26, 2020