Le président Sarkissian et Lord Darzi envisagent de coopérer dans la lutte contre COVID-19

Le président Armen Sarkissian a eu des conversations téléphoniques avec un membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, le directeur de l’Institute of Global Health Innovation de l’Imperial College de Londres, le professeur Ara Darzi et le chef du centre médical de l’Université d’État de Moscou, l’académicien Aramayis Kamalov.

Au cours de la conversation téléphonique avec l’académicien Kamalov, le président a discuté des questions d’une éventuelle coopération dans le domaine du génie médical.

Au cours de la conversation avec Lord Darzi, le Président a attaché de l’importance à combiner les efforts, la coopération, l’échange d’expériences et l’entraide dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Le président a noté que lors de sa conférence d’apprentissage à distance avec les étudiants de l’Université médicale d’État d’Erevan Mkhitar Heratsi et l’Université polytechnique nationale d’Arménie, il a suggéré que les futurs médecins et ingénieurs travaillent à créer les respirateurs pulmonaires les plus simples utilisés pour le traitement du nouveau coronavirus et les produire en Arménie.

Le président a proposé à Lord Darzi d’envisager la possibilité d’assurer une assistance à l’initiative de spécialistes en génie médical à l’Imperial College de Londres et de coopérer avec deux universités arméniennes.

Le 21 mars, le président Sarkissian a eu une conversation téléphonique avec Nubar Afeyan, cofondateur et président de Moderna Therapeutics American Biotechnology, au cours de laquelle il a été informé des tests du vaccin contre le coronavirus.