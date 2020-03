Bako Sahakian a donné des instructions à la police de l’Artsakh pour la prévention du coronavirus

Samedi 28 mars Bako Sahakian le président de la République de l’Artsakh s’est rendu à Stepanakert au siège de la police pour une visite de travail. Bako Sahakian a longuement discuté avec les responsables de la police de l’Artsakh sur les moyens de préventions et les gestes nécessaires contre l’épidémie du coronavirus. Bako Sahakian a en outre répondu à de nombreuses questions de la police et la prévention mise en place pour les élections présidentielles et parlementaires du 31 mars. Car l’Artsakh qui n’a enregistré jusqu’à samedi aucun cas de malade du coronavirus sur le territoire de la République, a maintenu les élections de mardi prochain.

Krikor Amirzayan