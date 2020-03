La semaine dernière, l’Azerbaïdjan a violé à plus de 150 reprises le cessez-le-feu à la frontière arméno-azérie de l’Artsakh

Malgré l’appel du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres à un cessez-le-feu mondial, l’Azerbaïdjan continue de ne pas respecter les engagements internationaux et le cessez-le-feu signé en mai 1994 lié au conflit de l’Artsakh. La semaine dernière -du 22 au 28 mars- les forces de Bakou ont violé à plus de 150 reprises le cessez-le-feu à la frontière arméno-azérie de l’Artsakh. Avec près de 1200 projectiles de diverses dimensions tirés en direction des positions tenues par les forces arméniennes a indiqué le ministère de la Défense de la République de l’Artsakh. Les Arméniens contrôlent pleinement la situation sur la frontière de l’Artsakh et ne répliquent aux tirs azéris qu’en cas de nécessité « afin de faire taire l’ennemi ».

Krikor Amirzayan