La Turquie place douze localités en quarantaine

Istanbul, 27 mars 2020 (AFP) - Les autorités turques ont placé douze

localités en quarantaine, une mesure inédite dans ce pays qui vise à limiter

la propagation de l’épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le

ministre de l’Intérieur.

« Au total douze villes et villages ont été placés en quarantaine », a

déclaré le ministre Süleyman Soylu.

M. Soylu a confirmé que cinq localités se trouvaient dans le nord-est de la

Turquie mais n’a pas donné de précisions sur les autres.

Plus tôt, l’agence régionale de santé de Rize, province du nord-est de la

Turquie, avait en effet indiqué qu’une ville et quatre villages de cette

région avaient été placées en quarantaine.

Il s’agit de la ville de Kendirli, qui compte environ 3.000 habitants, et

des villages limitrophes de Yeni Selimiye, Bestepe, Esentepe et Maltepe.

"Les points d’accès à ces localités seront surveillés et aucune entrée ou

sortie ne sera autorisée", a poursuivi l’agence de santé dans un communiqué,

ajoutant que les habitants devraient rester chez eux, « sauf urgence ».

Par ailleurs, les autorités vont dresser la liste des habitants des cinq

localités présentant des symptômes, comme de la toux ou de la fièvre, afin

d’effectuer des tests de dépistage du Covid-19, a indiqué l’agence de santé.

Interrogé par la télévision étatique TRT, le maire de Kendirli, Alaettin

Serdar, a dit que cette décision est intervenue "après la mort hier (jeudi)

d’un des patients" atteints du Covid-19 dans cette ville.

Le placement en quarantaine "est une mesure préventive pour faire en sorte

que le nombre de malades n’augmente pas", a-t-il ajouté, sans indiquer combien

de ses administrés étaient touchés.

C’est la première fois que la Turquie place des localités en quarantaine

depuis le début de la pandémie.

Le pays a enregistré 5.698 cas de nouveau coronavirus, dont 92 mortels,

selon les derniers chiffres annoncés vendredi parle ministre de la Santé

Fahrettin Koca.

La Turquie a pris plusieurs mesures pour tenter de limiter la propagation

du virus : confinement total pour les plus de 65 ans et les personnes

atteintes de maladies chroniques, écoles fermées jusqu’à fin avril ou encore

quasi-totalité des liaisons aériennes annulées.

Vendredi, M. Soylu, le ministre de l’Intérieur, a annoncé que les parcs,

les plages et les forêts seraient fermées durant les weekends à partir de ce

samedi pour éviter les rassemblements.

Il a aussi annoncé que les liaisons routières entre les grandes villes

seraient réduites et que seuls les déplacements essentiels seraient autorisés.

Il a enfin affirmé que les autorités turques avaient arrêté ces derniers

jours 477 internautes accusés d’avoir fait de la « provocation » sur les réseaux

sociaux en partageant des contenus infondés en lien avec le nouveau

coronavirus, soit 67 arrestations de plus par rapport au nombre qu’il avait

lui même annoncé mercredi.