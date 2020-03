Les États-Unis fourniront 1,1 million de dollars pour aider l’Arménie à répondre à la crise du COVID-19

Le département américain a déclaré que le paquet mondial d’aide d’urgence COVID-19 des États-Unis - qui fournira 274 millions de dollars de ressources à 64 des pays les plus à risque du monde comprendra 1,1 million de dollars pour l’Arménie, rapporte le Comité national arménien d’Amérique.

« Nous nous félicitons de cette première série de ressources de santé américaines supplémentaires pour l’Arménie liées à la pandémie de COVID-19 », a déclaré le président de l’ANCA, Raffi Hamparian.

« L’ANCA encourage la reprogrammation immédiate des fonds déjà affectés par le Congrès à l’Arménie pour aider à faire face à cette crise. Comme nous l’avons été depuis le début de cette pandémie mondiale, nous resterons engagés avec les dirigeants des branches exécutive et législative pour soutenir les efforts conjoints entre les États-Unis et l’Arménie pour contenir le COVID-19 et prendre soin de ceux qui souffrent de ce virus », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, le président de l’ANCA, Raffi Hamparian, a encouragé l’ambassadrice des États-Unis en Arménie, Lynne Tracy « à veiller à ce que les ressources américaines nécessaires à l’aide à l’étranger soient dirigées pour aider l’Arménie à faire face à cette urgence sanitaire, en coopération avec le ministère de la Santé de l’Arménie et à l’appui d’autres parties prenantes de la santé publique. , comme le Centre de recherche sur les services de santé de l’Université américaine d’Arménie et des organisations de services sociaux comme l’Armenian Relief Society. »

La lettre du 24 mars de Hamparian à l’ambassadrice Tracy a poursuivi en précisant que « les fonds affectés par le Congrès peuvent jouer un rôle vital à ce moment crucial, tout comme l’assistance technique américaine en matière de rapports de santé publique, de collecte de données et de renforcement des capacités ».

L’assistance sanitaire supplémentaire des États-Unis aidera l’Arménie à préparer des laboratoires, à activer la détection des cas et la surveillance basée sur les événements, à soutenir les experts techniques pour la réponse et la préparation et à renforcer la communication sur les risques.