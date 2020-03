Kim Kardashian prépare chez elle le lahmadjoun, la « pizza Arménienne »…et provoque la colère en Turquie

Star de la téléréalité, l’arméno-américaine Kim Kardashian a provoqué la colère des Turcs. Kim Kardashian qui est suivie par 163 millions de fans sur Instagram a présenté le lahmadjoun (lahmaçun) comme une « pizza Arménienne » qu’elle prépare chez elle en ces jours de confinement écrit Ermenihaber.am.

Le lahmadjoun qui est également très consommé en Turquie est considéré par nombre de Turcs comme une spécialité turque et non arménienne. Des chanteuses turques telles que Demet Akalen et Ebrou Polat se sont mêlées à l’histoire, critiquant ouvertement Kim Kardashian. Ebrou Polat diffusant sur sa page Instagram une photo du lahmadjoun écrit « le lahmadjoun n’est pas une pizza arménienne, ma chère ».

Les sœurs Kardashian qui affichent haut et fort leur origine arménienne et les couleurs de l’Arménie, provoquent régulièrement la colère des nationalistes turcs. Mais que pèsent-il au niveau mondial face à la star Kim Kardashian et ses 163 millions d’abonnés sur Instagram ?

Krikor Amirzayan