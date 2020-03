Repenser le 24 avril, par Ara Toranian

Aussi inattendue que grave, la pandémie qui a stoppé net l’activité normale de la planète a porté un coup fatal à la commémoration prévue le 24 avril 2020, obligeant les organisateurs à repenser l’événement. Ainsi, en France, le CCAF a-t-il annoncé un mois avant la date fatidique, sa décision d’annuler toutes les manifestations programmées ce jour-là. Ce qui était une manière de prendre acte des mesures de confinement et de s’y conformer.

Cette instance unitaire a toutefois indiqué, sans donner plus de précision, que les commémorations pourraient prendre d’autres formes… On pense naturellement au nouvel espace public représenté par les réseaux sociaux. On évoque également des recueillements minimalistes, réduits à la présence des seuls officiels sur les monuments aux morts, si la situation sanitaire le permet. Rien n’étant moins sûr.

Il est aussi possible qu’à défaut de discours, des personnalités (élus, gouvernement, président) émettent des messages. Bref, il existera différentes façons de commémorer l’extermination des Arméniens de Turquie, premier génocide du XXe siècle. Et, a toute chose malheur étant bon, peut-être cette pause dans le temps fournira-t-elle l’occasion de réinventer les modalités de cet événement qui en France oscille entre défilés et cérémonies officielles, auxquelles s’ajoutent les messes de requiem.

On assiste en effet depuis plusieurs années à un hiatus allant croissant entre la qualité des commémorations officielles, haut gamme, et celle des manifestations qui sont visiblement à la recherche d’un second souffle. Depuis l’implication en 2012 du sommet de l’Etat dans l’organisation des cérémonies, on voit bien qu’un glissement, voire une bascule, s’est opéré dans la distribution et la hiérarchisation de la parole politique.

Porteuses pendant très longtemps du message arménien, les manifestations ont progressivement perdu leur situation de monopole en la matière, jusqu’à s’en faire presque déposséder par les commémorations officielles, qui sont devenues le principal événement politique du 24 avril, avec les discours sur une même tribune des plus hautes personnalités de l’Etat et des représentants du monde associatif. Et ce phénomène risque d’aller en s’accentuant avec la journée nationale décrétée en 2019.

Pourtant, les manifestations de rue font partie des modalités incontournables, surtout en France, de la pratique démocratique. Elles sont un moyen de lutte, le lieu privilégié de l’expression populaire des combats et des revendications, le vecteur de leur soutien et de leur appropriation concrète par le plus grand nombre.

À condition toutefois de leur donner un cadre et un contenu politique qui, au-delà de l’aspect commémoratif, les dote d’un cahier des charges clair, plus précis que la simple dénonciation générale du génocide et de l’Etat turc (laquelle constituant évidemment la base). Faute de quoi, leur rôle se limite à l’expression d’une douleur, d’une colère, voire à une fonction d’auto-promotion quand ce n’est pas pas d’auto-célébration patriotique. Pourquoi pas, mais un peu court tout de même !

C’est un peu ce qui est en train de se produire depuis quelques années, notamment à Paris, ou les défilés ont ostensiblement viré à « l’Armenian pride ». Une « fierté » dont l’affirmation peine à trouver la bonne tonalité dans le contexte d’une journée corrélée à un génocide. Exercice difficile. D’où les fautes de goût, dont certains participants se plaignent régulièrement, déplorant en particulier une folklorisation de mauvais aloi du défilé.

Faudrait-il pour autant verser dans la marche blanche ? Prendre le parti du recueillement ? S’inspirer de l’exemple de l’Arménie ou des récents rassemblements à Istanbul lorsqu’ils étaient encore tolérés ? Ne faudrait-il pas clairement et totalement assumer le deuil et le souvenir ce jour-là, sachant que nous avons tous les autres jours de l’année pour « lutter », sans compter qu’il existe en Artsakh un terrain tout trouvé pour concrétiser ce type de nécessité ? Ne gagnerait-on pas ainsi en cohérence comme en image ? Et à tout prendre, les manifestations silencieuses ou accompagnées d’un environnement musical empreint de sobriété, avec le portrait des victimes, ont-elles vraiment moins de portée que la logorrhée de slogans (d’ailleurs rarement repris), par définition réducteurs ?

Possible et envisageable.

Ce serait cependant faire bon marché de nos traditions déjà bien installées. Peut-on renoncer à l’implication physique de la diaspora dans la défense de ses intérêts et à l’esprit de combat, là où nous sommes ? Ne serait-ce pas prendre le risque de casser le ressort de la motivation, qui en France notamment se façonne dans l’élan collectif ? Ne serait-ce pas priver toute une partie la communauté du besoin légitime de lutter ensemble pour ses droits, et si besoin d’exprimer sa colère à l’unisson, fusse sous cette forme de grand défouloir dans lequel finissent parfois certains défilés ?

Le défi, pour déjouer l’écueil du « festif » comme celui du « soporifique », serait sans doute de revenir aux fondamentaux politiques des manifestations. Leur redonner un vrai contenu, des axes précis sur lesquels s’articuler, des objectifs vers lesquels tendre ( par exemple une loi sur le négationnisme ou le refus de l’entrée de la Turquie en Europe, ou la dénonciation de la pénétration de l’Erdoganisme sur le territoire, etc.). Et s’y tenir. C’est ainsi qu’elles reprendrons du sens et éviteront le piège de « l’Armenian pride », qui pour être sympathique ne saurait constituer une fin en soi. Même si le fait d’être encore vivant relève d’un miracle dont on peut être fier. On manifeste en général pour quelque chose et plus rarement pour soi ou pour le plaisir de s’exhiber ou de s’autocongratuler.

C’est à ces fondamentaux, ceux liés au contenu politique, qu’il conviendrait de revenir pour redéfinir l’organisation des prochains 24 avril. Sachant qu’en ce qui concerne la place de la rue dans l’édition de cette année, il n’y a pas lieu de polémiquer. La messe est dite, si l’on peut dire...

Ara Toranian