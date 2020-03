L’ancien international arménien Marcos Pizzelli depuis le Brésil « l’Arménie me manque beaucoup ! »

L’international arménien Marcos Pizzelli (35 ans), le plus Brésilien des Arméniens le milieu de terrain offensif du FC Aktobe (Kazakhstan) la saison dernière, qui a tiré sa révérence sur la sélection arménienne il y a quelques mois, vient d’affirmer « l’Arménie me manque beaucoup, maintenant je suis le plus grand supporter de l’équipe d’Arménie ». En janvier dernier une blessure l’avait obligé à prendre la décision d’arrêter définitivement la sélection arménienne. Il avait marqué 12 buts en 66 sélections au sein de l’équipe d’Arménie depuis 2008. « Actuellement je me sens bien, en compagnie de ma famille je suis revenu des Etats-Unis vers le Brésil (…) mon genou va mieux, je m’entraine mais je ne joue pas encore au football » a confié Marcos Pizzelli. « Je suis de très près la sélection arménienne (…) lorsque la FIFA et l’UEFA permettront la reprise du football, je tenterais de venir en Arménie suivre l’équipe nationale et tous mes amis » dit Marcos Pizzelli qui parle arménien, tout comme son épouse, tous d’eux Brésiliens.

Krikor Amirzayan