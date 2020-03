Le gouvernement turc divisé sur les propositions de confinement

Les responsables de la santé publique turcs font pression pour un confinement national tandis que les décideurs à la tête de l’économie craignent l’impact possible de la mesure sur l’économie déjà en difficulté du pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tendance à favoriser ce dernier, du moins pour l’instant, ont indiqué des sources bien informées au site d’informations Al-Monitor.

La courbe ascendante abrupte de la Turquie dans les nouvelles infections à COVID-19 amène beaucoup à se demander si la Turquie sera la prochaine Italie , où le nombre de morts est de plus de 7 500 au 27 mars. De nombreux experts exhortent le gouvernement à ordonner un verrouillage complet ou régional en tant que projections sur la base des statistiques actuelles représentent une sombre perspective pour la santé publique, l’économie et la sécurité. Le bilan des morts en Turquie pourrait atteindre 250 personnes en 10 jours et 99 000 au cours de la pandémie, si le taux de mortalité actuel reste le même, à 2,5%. La même projection suggère que plus de 4 millions de personnes en Turquie pourraient être hospitalisées.

Le nombre de cas a rapidement augmenté depuis que la Turquie a signalé son premier cas le 11 mars. Le nombre de morts est passé à 59 en moins de trois semaines. Plus de 2 500 patients ont été testés positifs et quelque 8 000 patients sont suivis dans les hôpitaux, a annoncé Erdogan le 25 mars, une semaine après que la Turquie ait franchi la barre critique des 100 patients.

Des sources ont déclaré à Al-Monitor que les décideurs politiques turcs étaient en désaccord sur la manière de renverser la tendance, certains préconisant un confinement et d’autres opposés à une telle mesure.

Le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca et les membres du comité scientifique du ministère sur les coronavirus seraient dans le premier groupe. Ils préconisent des mesures plus strictes pour contenir et atténuer les effets du virus avant qu’il ne soit trop tard. Le deuxième groupe, quant à lui, dirigé par le ministre du Trésor et des Finances, Berat Albayrak , qui est aussi le gendre d’Erdogan, soutient que l’économie en difficulté de la Turquie, qui ne s’est jamais complètement remise de la crise monétaire en 2018, n’a pas le luxe de entrer dans un confinement.

Malgré la sympathie du public suscitée par Koca grâce à son comportement sincère et habile depuis le début de l’épidémie, Erdogan semble être en faveur de l’approche dirigée par Albayrak, du moins pour l’instant, défiant les exigences d’un verrouillage limité ou complet. La division entrave la capacité du gouvernement à adopter une stratégie globale de gestion de crise. La pandémie est maintenant devenue un test pour les compétences de prise de décision et de gestion de crise du gouvernement, ainsi que le système de santé publique déjà surchargé du pays.

Apparemment, Erdogan estime que la Turquie pourrait surmonter la crise en quelques mois grâce à des restrictions strictes sur les mouvements et les activités au lieu d’un confinement. « Nous pouvons traverser ce processus avec le moins de mal possible et le plus tôt possible dans un délai de deux à trois semaines en ralentissant le taux de propagation du virus », a déclaré Erdogan le 25 mars dans un discours à la nation.

Les experts du monde entier, quant à eux, avertissent qu’il est impossible de savoir combien de temps il faudra pour que l’épidémie se résorbe.

Outre ses aspects économiques et de santé publique, la contagion a également une dimension sécuritaire. Des questions subsistent quant à l’impact du coronavirus sur l’armée turque et ses troupes déployées en Irak et en Syrie , où le premier cas de coronavirus a été signalé le 22 mars.

Pour l’armée, le principal facteur de risque semble être le service militaire obligatoire, qui est toujours en vigueur malgré les avertissements urgents d’experts et d’officiers militaires de haut niveau à la retraite. En mars, des dizaines de milliers de jeunes hommes se sont inscrits pour commencer leur service militaire obligatoire.

Bien que le ministre turc de la Défense Hulusi Akar ait annoncé le 24 mars qu’aucun cas de coronavirus n’a été documenté dans l’armée et que les précautions nécessaires, y compris des tests et des mesures de désinfection, sont en cours, ces jeunes hommes vivent dans des quartiers bondés et se livrent à des activités sportives pendant leur service qui peut durer de 6 à 12 mois.

Pourtant, la plupart des soldats envoyés pour des opérations transfrontalières sont des sous-traitants, qui sont payés pour leur service militaire. Selon le ministère de la Défense, il n’y a aucun cas de COVID-19 parmi les troupes turques en Syrie ou en Irak. Le ministère administrerait des contrôles de santé méticuleux des soldats avant de les envoyer dans des pays étrangers, et les soldats souffrant de fièvre ou de rhume sont disqualifiés.

La santé des troupes turques dans la province syrienne d’Idlib est particulièrement critique, étant donné l’accès limité aux soins médicaux et les scénarios d’évacuation difficiles dans la région. Les avant-postes militaires turcs sont trop densément peuplé pour mettre en œuvre la distanciation sociale. En outre, ils sont en contact permanent avec les combattants de l’armée nationale syrienne et les civils dans leurs zones de déploiement.

Les troupes turques vont-elles descendre dans les rues en Turquie ? Cette perspective est peu probable, du moins à court terme, ont indiqué les sources à Al-Monitor. Ils ont ajouté que la police turque et la police militaire, sous le contrôle du ministère de l’Intérieur, seraient suffisantes pour contrôler les restrictions actuelles.

La Turquie a déjà mis en place de larges restrictions sur les déplacements et les activités, notamment en interdisant aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes souffrant de maladies chroniques de quitter leur domicile ; l’annulation de tous les rassemblements publics et événements sportifs ; et limiter l’utilisation des transports en commun et le nombre de clients autorisés à l’intérieur des épiceries. Les écoles resteront également fermées jusqu’à fin avril. L’étendue des restrictions devrait être étendue.

Pourtant, les forces de sécurité et les agents de sécurité privés sont confrontés à de nouveaux défis au milieu des restrictions. Par exemple, les médias sociaux turcs sont inondés de vidéos montrant des aînés défiant l’interdiction de quitter leur domicile et exposés au harcèlement, ce qui a incité la police et les autorités locales à prendre de nouvelles mesures pour prévenir les incidents.

Dans un autre incident, un homme a poignardé deux gardes de sécurité dans un hôpital d’Istanbul quand on lui a refusé l’entrée dans la chambre de sa mère infectée. L’un des gardiens est toujours en soins intensifs.

Les autorités ont également élargi leur répression sur les réseaux sociaux. Plus de 2 551 comptes font l’objet d’une enquête pour « diffusion d’informations provocatrices et fausses » ou de liens présumés avec des organisations terroristes, a annoncé le 26 mars le ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu.

Les autorités turques peuvent même couper l’accès aux médias sociaux pour garder le contrôle de l’humeur publique à un moment donné, comme elles le font généralement lorsqu’une crise a le potentiel de se transformer en bouleversement public. Mais une telle mesure peut se retourner contre cette fois, car Internet, et les médias sociaux en particulier, deviennent un besoin fondamental pour les personnes qui s’auto-isolent. Plus récemment, les autorités turques ont interdit l’accès aux médias sociaux après que les forces syriennes soutenues par la Russie ont tué plus de 30 soldats turcs à Idlib le 27 février.

L’épidémie, pour l’instant, a éclipsé les questions de politique étrangère, permettant à Erdogan de détourner l’attention des échecs d’Ankara en Syrie et en Libye .

Dans le but d’atténuer les inquiétudes des hommes d’affaires face aux craintes de récession, Erdogan a également annoncé un plan de relance économique d’un milliard de lires turques (15,4 millions de dollars). Pourtant, cette mesure apportera peu de soulagement à l’économie en difficulté de la Turquie, selon les experts .

Alors que la santé publique devient une priorité à travers le pays, une tempête parfaite planera sur la Turquie dans les prochains mois. Les perspectives économiques moroses dans le monde et les éventuels chocs financiers externes pourraient encore aggraver les malheurs du pays.

La Turquie devrait se préparer pour un été et un automne difficiles. La question de savoir si Erdogan resserrera son emprise autoritaire sur le pays en réponse à la pandémie est une question ouverte, mais une chose est claire : Erdogan ne peut pas traverser ces moments difficiles sans prendre des mesures drastiques.

