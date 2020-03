Les Tcheuregs du coeur le beau geste du traiteur Sassoun

« Nous sommes en guerre face au coronavirus », déclarait le président Emmanuel Macron, le 17 mars dernier. Face à cette pandémie meurtrière qui attaque la planète, la riposte s’organise. Sous toutes les latitudes, les longitudes, des médecins, des chercheurs, des infirmiers entre autres, s’activent comme des soldats sur le front pour éradiquer l’ennemi et soigner les blessés qui débordent des hôpitaux submergés.

Frappé par les restrictions strictes de sécurité dans son activité professionnelle, Karen Achoughatoian, pâtissier-traiteur, bien connu à Marseille sous l’enseigne « Sassoun », s’est engagé bénévolement pour apporter sa contribution dans cette guerre en offrant des pâtisseries à deux grands hôpitaux marseillais.

Telles des opérations de commandos, ces opérations du cœur et de la solidarité ont été préparées et réalisées dans la plus grande discrétion, chère à notre artisan pâtissier, qui, comme les petits pains, multiplie les actes de générosité.

Ce jeudi 26 mars au petit matin, rideau baissé, confiné dans son vaste laboratoire situé dans le quartier arménien de Beaumont, l’homme travaille seul. Déterminé, motivé par sa mission, il donne le meilleur de lui même.

Charlotte vissée sur sa tête, le visage masqué, ses mains gantées s’activent autour du pétrin pour mélanger la farine, les œufs, le sucre et les autres ingrédients qui donneront vie à ses créations gourmandes.

Après le façonnage des fameuses brioches tressées et chocolatées pour certaines, la cuisson millimétrée apportera la touche finale de ce labeur caritatif.

Le concert sensoriel peut commencer.

La douce température du four professionnel réchauffe l’atmosphère, tandis que les fragrances sucrées envahissent et embaument les lieux. Malgré les masques, les narines s’enivrent de plaisir.

La chorégraphie est parfaite, à la baguette, le chef assure son art, il connaît la musique. Karen garde sa joie et son bonheur devant le résultat, son humilité reste sa marque de fabrique. Pas de démesure, le pays souffre, l’homme pense avoir fait son devoir tout simplement. Il veut par ces gestes remercier la France et lui montrer sa gratitude.

Plus de 300 tcheuregs et autres brioches dorés parsemés de graines de sésames, ainsi que de la pâtisserie française traditionnelle confectionnés avec soins, sont prêts à partir pour y être dégustés.

Après l’Hôpital de La Timone en début de semaine, théâtre de la répétition générale, direction l’Hôpital de la Conception AP-HM de Marseille pour ce second acte du « pâtissier du cœur ».

Karen est attendu et accueilli par un chef de service, accompagné de nombreux personnels soignants et des agents de sécurités. Ces derniers respectent strictement un protocole bien définis au préalable pour réceptionner les fameux tcheuregs arméniens et les nombreux autres gâteaux qui seront distribués à tout le personnel de La Conception.

Le temps est court, il est compter, l’échange est bref mais intensément fraternel. L’émotion est partagée entre ces professionnels de la santé et Karen Achoughatoian, le pâtissier arménien. Quelques selfies alimenteront les réseaux sociaux des infirmiers qui ont goûté au répit quelques instants. Heureux de partager ce moment de solidarité.

Il y a urgences, la tension monte, le COVID-19 qui apporte son cortège de victimes, ne baisse pas la garde, la guerre n’est pas finie, tout le monde est mobilisé face à cette vague assassine. Mécaniquement les compteurs égrènent froidement le nombre de victimes qui ne cesse de croître partout dans le monde.

Par son action généreuse, Karen a voulu offrir un peu de baume aux cœurs blessés et aux corps las de ces héros, qui soignent et sauvent des vies au péril des leurs. Dans cette période de confinement national, il est bon de saluer les belles initiatives de solidarité et soutenir les acteurs médicaux sur le terrain.

Ces femmes et ces hommes, ces belles âmes, avec cœur et vaillance, revêtus de blouses, les yeux en mal de sommeil et les visages fatigués, cachés par des masques, sont extraordinaires dans ce quotidien si peu ordinaire.

En guise de piqûre de rappel : RESTEZ CHEZ VOUS.

Texte : Alain Sarkissian

Photos : Brigitte Arakel et personnel soignant