La carte du coronavirus en Arménie et en Artsakh avec Erévan qui regroupe 151 cas soit 46% du total

Le Centre unitaire d’informations d’Arménie a diffusé la carte des cas de coronavirus par région d’Arménie et de l’Artsakh. Il s’avère que les cas les plus nombreux sont à Erévan avec 151 cas d’infection (46% du total de l’Arménie). Suivent ensuite les régions de Kodayk (57 cas), Ararat (56), Chirak (5), Aragatzotn (4), Lori (2) et Syunik (2). Aucun cas de coronavirus n’est signalé dans les régions de Tavouch, Gegharkounik et Vayots Dzor. Tout comme en Artsakh.

Krikor Amirzayan