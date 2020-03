Le transport interrégional régulier et non régulier de passagers est interdit

Le Commandant de l’Arménie, le vice-Premier ministre Tigran Avinian a pris une nouvelle décision de suspendre le transport régulier et non régulier de passagers par bus et minibus jusqu’au 31 mars. La nouvelle décision du Commandant modifie la décision du 24 mars autorisant certains types d’activités économiques. En particulier, la décision du Commandant autorise également l’impression et la publication de journaux.