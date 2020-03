Le Président Sarkissian a eu une rencontre de travail avec le Ministre de la Santé

Le Président Armen Sarkissian a eu une rencontre de travail avec le Ministre de la Santé Arsen Torossian, informe le service de presse du Cabinet du Président de la République d’Arménie.

Le Ministre a informé le Président de l’état actuel et des tendances de la propagation du nouveau coronavirus en Arménie, ainsi que des mesures prises pour prévenir et traiter l’infection. Le ministre a également évoqué les problèmes existants.

Le Président Sarkissian a souligné les mesures prises pour protéger la santé de la population et lutter contre la propagation de coronavirus. Du point de vue de l’échange d’expériences et d’informations, le Président a estimé très importante la coopération avec les différents pays et les organisations internationales compétentes, qui pourrait également contribuer à accroître l’efficacité de la lutte contre les maladies.

Le Président Sarkissian s’est déclaré prêt à soutenir et à aider le Gouvernement dans cette affaire.