Nikol Pashinyan a pris connaissance des préparatifs de la saison agricole

Sous la présidence du Premier ministre Pashinyan, une réunion s’est tenue au gouvernement qui a porté sur le processus des travaux agricoles de printemps et des mesures envisagées dans ce contexte.

Nikol Pashinyan a noté que, particulièrement dans les conditions de la crise provoquée par la propagation du coronavirus, l’agriculture devient l’un des domaines d’activité les plus importants et les plus intéressants. « Bien que l’agriculture ait toujours été intéressante, dans de nouvelles circonstances, son importance est soulignée pour plusieurs raisons. Premièrement, les problèmes de sécurité alimentaire deviennent maintenant plus urgents et importants non seulement en République d’Arménie, mais dans le monde entier. Deuxièmement, l’agriculture est le secteur où il existe des possibilités plus préférables et efficaces de distance sociale. Troisièmement, nous constatons qu’il existe de nombreuses possibilités en Arménie de créer de nouveaux emplois dans l’agriculture. En particulier, il est possible de récupérer des terres abandonnées. Et quatrièmement, nous pensons que le moment est très opportun pour mener à bien de telles réformes institutionnelles ou pour promouvoir un processus de réforme institutionnelle qui était auparavant impossible pour des raisons objectives ou subjectives », a noté Pashinyan, ajoutant qu’à cet égard, des options ont été discutées au sein du groupe opérationnel sur les questions économiques.

Selon le Premier ministre, la formation d’associations et de coopératives agricoles en République d’Arménie devrait être promue dans un proche avenir. « Nous voyons des occasions de promouvoir cette direction. Et nous pensons que cela apportera de nouvelles opportunités à tous ceux qui n’ont pas eu de succès au niveau individuel dans l’agriculture et qui sont désormais liés par d’autres programmes aux antécédents de crédit négatifs. Cette direction est, bien sûr, très importante, mais il y a une responsabilité particulière de la part du gouvernement et des autorités publiques d’établir des normes claires pour la gestion de ces coopératives. En particulier, nous pensons que le statut de chef de coopérative devrait être attribué aux personnes autorisées et à celles qui ont suivi des cours de formation », a noté Pashinyan, soulignant que ces idées sont toujours en discussion.

Les travaux dans le domaine de la vaccination des animaux d’élevage, du diagnostic des maladies, de la création de centres vétérinaires ont ensuite été présentés, qui sont réalisés en coopération avec le gouvernement et le Centre pour l’agroalimentaire et le développement rural.

Les personnes responsables ont rendu compte des activités d’approvisionnement en eau d’irrigation opportunes et appropriées, détaillant la quantité d’eau accumulée dans les réservoirs et les étapes à suivre pour utiliser efficacement les ressources en eau. Il a été informé que déjà 2500 kilomètres de travaux de nettoyage ont été effectués dans les principaux canaux, soit plus de 1000 kilomètres par rapport à l’année précédente. Il a été noté que grâce à la coopération avec les donateurs, 630 millions de drams de machines agricoles seront fournis aux coopératives de 39 communes au cours de l’année en cours.

Au cours de la réunion, les parties ont également abordé les questions liées à l’irrigation des pâturages, au développement des coopératives dans les villages, à la bonne organisation de l’achat des raisins, ainsi que à l’assistance fournie aux entreprises de transformation.

Le Premier ministre Pashinyan a souligné l’importance d’un travail cohérent et coordonné dans tous les domaines susmentionnés, en mettant l’accent sur la fourniture d’informations appropriées aux citoyens sur les opportunités des programmes, y compris le développement des coopératives, sur les possibilités d’obtenir des machines agricoles. Nikol Pashinyan a noté que les événements devraient être organisés à la suite desquels les agriculteurs recevront les conditions nécessaires pour le démarrage des travaux agricoles de printemps.