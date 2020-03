Le programme d’assistance au secteur agricole a été résumé au Gouvernement

Le gouvernement a tenu une réunion régulière mardi 24 mars pour discuter des mesures visant à neutraliser les impacts économiques du coronavirus.

En particulier, un résumé du plan d’action à mettre en œuvre dans le domaine de l’agriculture a été présenté, qui comprenait les résultats des discussions d’hier et de la semaine dernière sur le sujet. Un certain nombre de questions liées aux mécanismes de soutien à l’agriculture ont également été soulevées. En résumant, le Premier ministre a demandé que le projet soit débattu publiquement et a noté que le gouvernement surveillerait l’efficacité du programme pour réagir rapidement et améliorer le programme si nécessaire.

Les participants ont ensuite évoqué les orientations et les opportunités de l’assistance sociale. La discussion s’est concentrée, en particulier, sur la clarification des groupes cibles, des démarches et des outils pour allouer les ressources de manière juste et équitable, et un certain nombre d’observations ont été présentées. Il a été souligné que le soutien de l’État devrait avoir les travailleurs comme cibles qui devraient être encouragés par l’État.

Le Premier ministre a donné pour recommandation au groupe de travail interministériel, sur la base de la résolution susmentionnée, d’examiner le paquet de mesures d’assistance sociale, de résumer les propositions et de les soumettre au gouvernement dans les prochains jours.