La commémoration australienne du génocide arménien sera diffusée en direct le 24 avril

La soirée nationale de commémoration du génocide arménien en Australie, qui se tient généralement à Sydney devant un public d’environ 1000 invités et communauté, sera un événement en direct pour garantir que les arméniens-australiens peuvent rester conformes aux restrictions relatives aux coronavirus (COVID-19) tout en honorant le 105e Anniversaire de la mémoire de leurs ancêtres, rapporte le Comité national arménien d’Australie.

Le Comité commémoratif du génocide arménien a annoncé que le vendredi 24 avril 2020, un programme spécial sera diffusé en direct sur Facebook, et probablement sur d’autres réseaux sociaux, à partir de 19h30 (heure de l’Est australienne).

La production d’une heure comprendra des messages importants marquant l’anniversaire, des mises à jour des efforts de plaidoyer ciblant la justice, ainsi qu’un discours d’ouverture qui sera révélé en temps voulu.

« Tout en étant contraints à ce changement de format en raison de la crise actuelle, nous sommes ravis qu’il permette à notre communauté - ainsi qu’à d’autres du monde entier - de se connecter avec leurs familles et de se souvenir du sacrifice de ceux qui sont tombés en 1915, » a déclaré Hratch Loussikian du Comité Commémoratif Mixte du Génocide Arménien. »Nous travaillons dur pour produire un programme qui justifie le poids de l’occasion, et nous présenterons de nouvelles annonces sur ce à quoi s’attendre et où se brancher au cours des prochaines semaines", a ajouté Loussikian.

Les organisations membres du Comité commémoratif arménien organisateur du génocide sont le Parti social-démocrate Hentchak, la Fédération révolutionnaire arménienne, le Parti libéral arménien démocratique, l’Union générale arménienne de bienfaisance, Hamazkaine, Nor Serount, Homenetmen, Tekeyan, Armenian Relief Society, l’AGBU Jeunesse et Fédération arménienne de la jeunesse.