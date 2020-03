Henrikh Mkhitaryan dit qu’il se sent beaucoup mieux à Rome

Le milieu de terrain arménien de la Roma Henrikh Mkhitaryan a fait l’éloge du football de Paulo Fonseca et a dit qu’il se sent bien à la Roma.

« Quand j’étais à Arsenal, le coach m’a demandé des choses différentes, les gens s’attendaient à des choses différentes d’ici », a expliqué le joueur de 31 ans au Times.

« La philosophie d’Emery était différente de Fonseca, mais ici je me sens beaucoup mieux parce que nous jouons un meilleur football et je pense que cela me correspondait.

« Je préfère le football de Fonseca parce que nous jouons de manière très offensive, nous essayons d’avoir le ballon tout le temps ici et bien sûr j’aime ce genre de jeu. »

Mkhitaryan a déclaré qu’il ne savait pas ce qui se passerait en été, car le football change rapidement, a rapporté Football Italia .

« Un jour tu es là, l’autre tu es là. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver et ce qui arrivera avec vous », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain arménien a raconté sa routine quotidienne pendant la pandémie de coronavirus.

« Je me réveille, je déjeune, je parle avec des membres de ma famille de différentes choses : du virus, la vie, l’avenir, le passé.

« Puis le soir, j’essaie de regarder un film, en famille ou parfois seul.

« En plus de cela, nous avons le programme de l’équipe pour l’entraînement à domicile, donc j’essaie de me maintenir en forme », a-t-il déclaré.

Le joueur arménien a dit qu’il valait mieux rester à l’intérieur et être un exemple pour tout le monde, pour suivre les règles et être à la maison.

L’Italie est le deuxième pays sur un certain nombre de cas de coronavirus après la Chine. L’Italie a déjà enregistré plus de 7 000 décès par coronavirus.