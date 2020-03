Patrick Devedjian diagnostiqué positif au coronavirus est en observation

Patrick Devedjian (75 ans), l’ex-ministre et président (LR) du conseil départemental des Hauts-de-Seine est actuellement en observation est hospitalisé depuis mercredi après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus.

Hier en début de soirée Patrick Devedjian lançait sur Twitter « Je suis touché par l’épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades. »

« Le Parisien » écrit que son entourage se veut rassurant. Patrick Devedjian qui a informé les élus de la collectivité sur sa situation, continue de « gérer à distance » les affaires.

Âgé de 75 ans, le président du conseil départemental a écrit dans la journée aux élus de la collectivité pour les informer de la situation. Il continue d’ailleurs de gérer « à distance » les affaires.

Notre rédaction présente à Patrick Devedjian un prompt rétablissement.

Krikor Amirzayan