Le gouvernement arménien augmente les paiements mensuels aux champions olympiques et mondiaux

Le gouvernement arménien a décidé d’augmenter le montant des paiements versés aux vainqueurs des médailles des championnats olympiques et mondiaux. La nouvelle a été annoncée par la vice-ministre de l’Éducation, des Sciences, des Sports et de la Culture Grisha Tamrazyan.

Le gouvernement a décidé d’élargir la liste des athlètes qui ont droit à de tels paiements. Le vice-ministre a déclaré que la liste comprendra également des champions olympiques et des champions de l’Olympiade mondiale des échecs, ainsi que des lauréats des Olympiades. En outre, la liste inclura des champions dans les sports olympiques et non olympiques tels que la modélisation de navires, les échecs et le sambo.

« Selon les modifications, le montant des paiements versés aux champions olympiques passera de 100 000 drams à 200 000 drams par mois, et les détenteurs des deuxième et troisième places, qui ne reçoivent plus rien maintenant, recevront 140 000 drams et 100 000 drams. respectivement », a déclaré Grisha Tamrazyan.

Selon lui, pour le titre de champion du monde, les athlètes des sports olympiques recevront 100 000 drams, au lieu des 55 000 drams actuels. Il a dit que les paiements sont à vie.

Quant aux champions olympiques d’échecs, ainsi qu’aux vainqueurs des 2e et 3e places, champions de modélisme naval, championnats du monde d’échecs et de sambo, ainsi que vainqueurs des jeux européens étudiants, ils ne recevront ces paiements que pour un an.