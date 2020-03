Le gouvernement recule sur la question de la censure imposée aux médias sur la pandémie

Répondant à une levée de boucliers dans le monde des media et des défenseurs de la liberté de la presse, le gouvernement arménien a finalement levé certaines des restrictions les plus controverses qu’il voulait imposer sur la diffusion des informations relatives à la pandémie de coronavirus. Immédiatement après avoir déclaré l’état d’urgence la semaine dernière, le gouvernement avait impose aux media et utilisateurs de réseaux sociaux arméniens de ne diffuser des informations sur ce sujet que si elles s’appuient sur des sources officielles, en faisant valoir qu’une telle mesure était nécessaire pour (...)