Bloqués à l’aéroport, 1.500 étrangers placés en confinement

Istanbul, 26 mars 2020 (AFP) - La Turquie a placé en confinement jeudi

quelque 1.500 personnes, dont une majorité d’Algériens, qui étaient bloquées

depuis plusieurs jours dans le principal aéroport d’Istanbul après des

annulations de vols en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Les passagers, parmi lesquels se trouvent aussi des Tunisiens et des

Jordaniens, ont été transportés en autocars jusqu’à une résidence étudiante à

Karabük, dans le nord de la Turquie, pour y être hébergés, a rapporté l’agence

de presse DHA.

Une vidéo publiée par des médias turcs montrait un groupe de personnes aux

traits tirés, certains portant un masque, en train de monter dans un autocar.

Ces personnes étaient coincées à l’aéroport Istanbul, le plus grand de la

capitale économique turque, car leur pays d’origine a interdit les vols depuis

la Turquie dans le cadre de mesures contre la pandémie de Covid-19.

Le ministère algérien des Affaires étrangères a promis jeudi soir que les

Algériens bloqués en Turquie "seront rapatriés en Algérie, une fois la période

de quarantaine achevée et leurs identités vérifiées", selon un communiqué

diffusé par l’agence officielle APS,

Le ministère assure que "toutes les mesures ont été prises en coordination

et en coopération avec les autorités turques pour leur prise en charge, en

attendant de confirmer l’identité de nombre de personnes parmi les citoyens

bloqués", est-il précisé dans le communiqué.

Mardi, l’opérateur de l’aéroport, IGA, avait annoncé que plus de 1.000

passagers algériens y étaient bloqués « depuis plusieurs jours », ajoutant que

le gouvernement turc tentait de convaincre l’Algérie d’autoriser

l’atterrissage des vols.

Alger a suspendu depuis le 19 mars toutes ses liaisons avec l’ensemble des

pays européens et plusieurs capitales d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu s’est entretenu mercredi

avec ses homologues algérien et tunisien, selon Ankara.

Le Covid-19 a fait 59 morts et 2.433 malades en Turquie, selon les derniers

chiffres officiels publiés mercredi soir.