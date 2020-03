Le gouvernement arménien approuve un plan en vue d’endiguer l’impact de l’épidémie sur l’économie

Le gouvernement arménien a officiellement approuvé jeudi 26 mars un plan de plusieurs millions de dollars en vue de stimuler l’économie et de limiter l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie nationale et sur la population. Le plan prévoit une aide financiere ou des lignes de credit pour les firmes arméniennes comme pour les agriculteurs. Il prévoit aussi de débloquer des liquidités pour les citoyens qui ont perdu leur employ ce mois en raison de la paralysie de l’économie provoquée par l’épidémie de coronavirus. Ils recevront 100 000 drams (200$) chacun s’ils ont des enfants âgés de moins de 14 ans et s’ils sont les seuls soutiens de la famille. Cette aide à grande echelle vise prioritairement à soutenir les entreprises en difficulté et à les maintenir à flots. En particulier, les compagnies solvables et les travailleurs indépendants recevront des credits pour un montant de 500 millions de drams (environ 1 million de dollars) s’ils s’engagent à utiliser cet argent pour verser les salaires de leurs employés, acheter des equipements, des matières premières ou payer les taxes. Ce plan ne s’appliquera pas aux banques, aux compagnies d’assurance et aux casinos. Le gouvernement a promis des credits supplémentaires aux petites et moyennes entreprises qui n’ont mis au chômage aucun de leurs employés au cours des dernières semaines. Le montant de ces aides dépendra de leur chiffre d’affaires annuel. Le gouvernement permettra aussi aux petites entreprises de bénéficier de prêts à faibles taux d’intérêt, les banques commerciales étant soutenues par le government à cet effet. Les banques seront aussi rétribuées pour accorder des credits à faible taux d’intérêt aux agriculteurs du pays, qui seront en mesure d’emprunter à hauteur d’1 millions de drams chacun sans payer d’intérêt pendant deux ans. Si les fermiers créent des coopératives et mettent en œuvre de grands projets agriculturels, le gouvernement les co-financera à hauteur de 30 à 70 %. “Si une coopérative décide, par exemple, de prendre un credit de 200 millions de dram, il n’aura besoin en fait d’emprunter qu’à hauteur de 60 millions de drams”, a expliqué le ministre de l’économie Tigrane Khachatrian lors de la reunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan, en précisant que “le gouvernement couvrira le reste”. Le premier ministre Nikol Pachinian a indiqué, pour sa part, que l’aide du gouvernement avait aussi vocation à booster le système bancaire arménien. “Nous voulons que le système circulatoire de notre économie se remette à fonctionner”, a déclaré le chef du gouvernement devant ses ministres, en soulignant que cette aide d’urgence pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus aidera non seulement l’économie nationale dans cette prédiode de très fortes turbulences, mais jettera les fondations d’une reprise et d’un développement économique pour la “période post-épidémique”. Le premier ministre n’a toutefois pas précisé le montant total de l’aide d’urgence. Il avait indiqué la semaine dernière que son gouvernement prévoyait d’injecter au moins 150 milliards de drams (300 millions de drams) dans l’économie. Les dépenses publiques de l’Arménie devraient s’élever à un total de quelque 4 milliards de dollars cette année. Les leaders de l’opposition ont toutefois émis des critiques, estimant cette aide promise insuffisante. Lors d’un débat au Parlement mercredi, certains d’entre eux avaien appelé le gouvernement à imposer un gel de tous les remboursements de credits dans le pays, propositions qui avaient été rejetées par N.Pachinian. Le premier ministre avait fait valoir que les banques devaient s’occuper des clients dans cette situation au cas par cas. Certaines banques ont d’ores et déjà décidé de repousser de deux mois les délais des remboursements des credits à la consommation et les emprunts immobiliers.