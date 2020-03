L’Arménie a enregistré son premier cas de décès par le coronavirus, un homme de 72 ans

Le ministère arménien de la Santé a annoncé ce jeudi la mort en Arménie du premier malade du coronavirus au Centre d’infection de « Nork » à Erévan. Le patient décédé est un homme de 72 ans qui souffrait de plusieurs maladies chroniques liées aux poumons et au cœur. Ce matin même lors de la séance de la réunion gouvernementale, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait évoqué le cas de deux malades infectés par le coronavirus qui étaient dans un état critique. « L’une de ces personnes et citoyen américain et n’est pas Arménien, l’autre est un citoyen arménien. L’âge de ces deux patients est supérieur à 75 ans et se trouvent dans l’unité de réanimation » avait déclaré Nikol Pachinian. Cet homme de 72 ans était-il l’un des deux malades cités par le Premier ministre arménien ? Il n’avait que 72 ans et Nikol Pachinian évoquait des âges supérieurs à 75 ans.

Krikor Amirzayan