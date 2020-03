L’Arménie n’a de restriction qu’avec l’Iran sur l’entrée des produits sur le territoire selon Anna Ohanyan du ministère de l’Economie

L’Arménie n’a de restrictions qu’avec l’Iran sur l’entrée des produits sur le territoire a affirmé jeudi 26 mars Anna Ohanyan la chargée des relations avec les médias du ministère arménien de l’Economie.

« Actuellement nous avons une restriction des flux de marchandises qu’avec l’Iran liées à la décision gouvernementale » dit Anna Ohanyan. Elle a également assuré que l’Arménie n’avait de restrictions avec aucun autre pays et il en est également de même pour les produits agricoles importés en Arménie et passant par le col de Verin Lars. Le gouvernement arménien a placé l’Arménie sous un régime d’urgence qui a pris effet le 16 mars et se terminera le 14 avril, s’il n’est pas prolongé. Depuis le 24 mars minuit jusqu’au 31 mars le couvre-feu a pris effet et tout déplacement de la population est strictement contrôlé et doit être justifié. Hier jeudi 26 mars à 10 heures du matin, l’Arménie comptait 290 malades souffrant du coronavirus. La veille, le ministère de la Santé -et bien évidemment le Premier ministre Nikol Pachinian- avaient annoncé la guérison de 18 citoyens arméniens.

Krikor Amirzayan