Les observateurs d’Arménie se rendant pour les élections en Artsakh le 31 mars doivent passer le test du coronavirus selon Nikol Pachinian

Le groupe d’observateurs d’Arménie qui ira superviser le déroulement des élections présidentielles et parlementaires en Artsakh le 31 mars subira avant le déplacement un test au coronavirus a indiqué le Premier ministre Nikol Pachinian.

« Nous savons que le 31 mars en Artsakh se dérouleront les élections présidentielles et parlementaires, des observateurs d’Arménie sont attendus, nous avons dans la République des tests rapides du coronavirus, j’invite les organisations chargées de ces observateurs à venir indiquer s’ils sont issus des ceintures à risque ou non et s’ils le sont, avant de partir qu’ils soient soumis à des tests rapides. Jusqu’à présent il n’y a aucun cas de coronavirus avéré en Artsakh et des dizaines de personnes furent contrôlées. Nous devons tout faire afin qu’avec ce groupe d’observateurs, le coronavirus ne s’introduise pas en Artsakh » dit Nikol Pachinian à l’ensemble des membres du gouvernement.

Krikor Amirzayan