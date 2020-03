Les internationaux arméniens Edgar Babayan et André Calisir, évoquent la situation du football au Danemark et en Suède

Les internationaux arméniens Edgar Babayan et André Calisir qui évoluent dans les championnats du Danemark et de Suède ont donné quelques éléments de la période actuelle que les joueurs traversent. Interviews placées sur le site de la Fédération arménienne de football.

« A cause du coronavirus, le championnat du Danemark est à l’arrêt (…) les frontières du pays sont fermés (…) nous nous entrainons chez nous afin de préserver notre forme physique. Et j’espère que dans le monde entier le coronavirus reculera afin que tout reprenne l’ordre » dit l’ailier gauche Edgar Babayan (24 ans) qui évolue à Horbo IK (Danemark). « La situation en Suède est relativement difficile. Le championnat printemps-automne devait débuter en avril mais pour les raisons compréhensibles, il est repoussé (…) selon toute probabilité il reprendra en juin » dit à son tour le défenseur central de IFK Göteborg, André Calisir (29 ans).

Krikor Amirzayan