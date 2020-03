Gevorg Ghazaryan : tout le monde est satisfait de la nomination de Joaquin Caparros au poste de sélectionneur de l’équipe d’Arménie

Le milieu de terrain de l’équipe d’Arménie, Gevorg Ghazaryan (31 ans, 70 sélections, 13 buts) qui a évolué dans le championnat du Portugal et qui prend part désormais au championnat de Chypre au sein de AEL Limassol est satisfait de la nomination de l’entraîneur Espagnol Joaquin Caparros au poste de sélectionneur national de l’équipe d’Arménie.

Dans une interview qui figure sur le site de la Fédération arménienne de football, Gevorg Ghazaryan évoque la situation à Chypre. « Ici tout est fermé et on nous a conseillé de rester à la maison. Le club a mis en place un programme individuel d’entrainement. Il n’y a pas encore de date de reprise du championnat chypriote (…) et certains disent qu’il reprendra en juin » dit l’international arménien. « J’ai parlé avec plusieurs joueurs de l’équipe d’Arménie, ils sont tous satisfait de la nomination de Joachin Caparros au poste de sélectionneur. C’est un entraîneur très expérimenté au sein du football européen. Le temps nous montrera ce qu’il pourra faire à la tête de la sélection arménienne, mais nous ferons tout pour qu’on ait de bons résultats » a confié Gevorg Ghazaryan.

Krikor Amirzayan