Le gouvernement promet d’alléger le projet de loi sur les services publics aux familles en difficulté

Les sociétés arméniennes de services publics ont convenu de ne pas couper l’électricité, le gaz naturel et l’eau aux personnes qui n’ont pas payé leurs factures en raison des perturbations économiques causées par la pandémie de coronavirus, a annoncé hier le Premier ministre Nikol Pachinian.

La crise a entraîné la fermeture temporaire de diverses entreprises à travers le pays. Beaucoup d’entre eux ont mis leurs travailleurs en congé sans solde.

Les travailleurs avec des salaires modestes et sans épargne en espèces ont été particulièrement touchés par cet arrêt. Certains d’entre eux ne sont plus en mesure (...)