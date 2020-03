L’Arménie a enregistré une forte croissance économique de 8,7% en janvier-février 2020

La croissance économique de l’Arménie avait été de 6,5% l’an dernier, un très bon résultat. Cette embellie de l’indice de croissance économique s’est poursuivie en janvier et février 2020 avec un taux de croissance enregistré de 8,7%. Ces chiffres sont issus du Comité des statistiques d’Arménie qui dresse le bilan social et économique du pays. En janvier le secteur de la construction avait enregistré une hausse de 5,8%. Celui de la production de l’énergie électrique de 23,1% et les services de 11,2%. Les échanges commerciaux avaient augmenté de 6,3%. La production industrielle était en croissance de 15,3% en janvier et février 2020 par rapport à la même période de l’an dernier. Le salaire moyen augmentait de 10,4% s’établissant à 190 468 drams mensuel.

Bien évidemment cette embellie économique de l’Arménie en janvier-février 2020 sera suivi par un mois de mars qui sera fortement affecté par la crise du coronavirus.

Krikor Amirzayan