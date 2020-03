UGAB : L’union fait la force - Message du président

Mercredi 25 mars 2020

Chers membres de l’UGAB,

Alors qu’à travers le monde, nos familles, nos entreprises et nos nations font actuellement face à l’épidémie de COVID-19, l’UGAB souhaite vous rappeler la force qui nous habite, en tant qu’arméniens et en tant qu’organisation internationale. Nous sommes un peuple résilient, capable de s’adapter aux changements majeurs de notre société, même quand cela nous est imposé.

Au cours de notre histoire, nous avons su relever de nombreux défis à première vue insurmontables, et aujourd’hui encore, l’UGAB, ses valeurs et ses missions s’adapteront à cette nouvelle manière de vivre, de travailler et d’interagir ensemble.

Nos équipes travaillent donc à distance, en respectant strictement les consignes sanitaires locales. Nos bénévoles, quant à eux, poursuivent leurs missions partout où ils le peuvent, en portant leur projets et programmes avec passion et s’appuyant toujours les uns sur les autres.

Nous disposons également de tous les outils nécessaires pour rester en contact avec vous à travers nos différents réseaux et pourrons donc vous transmettre toutes les informations, activités et communications pertinentes.

Dans ce climat d’incertitude, une chose est sûre : l’union fait la force. En personne ou à distance, nous sommes tous engagés à servir notre communauté, convaincus qu’ensemble nous surmonterons cette épreuve.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Cordialement,

Berge Setrakian

Président de l’UGAB