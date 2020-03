Le champion olympique Arménien Artur Aleksanyan : je ferai tout pour ramener un nouveau titre olympique en Arménie l’an prochain à Tokyo

Champion olympique à Rio (2016), champion du monde et champion d’Europe en titre, le lutteur Arménien Artur Aleksanyan, surnommé « l’ours blanc » était prêt à ramener un deuxième titre olympique en Arménie cet été aux J.O. de Tokyo. Mais le report de ces Jeux olympiques de Tokyo à 2021 privera cette année l’Arménie de médailles olympiques. Artur Aleksanyan, nullement déconcentré, continue ses entrainements et se prépare pour les J.O. de 2021. « Mon objectif n’a pas changé, et je ferai tout pour ramener la médaille olympique en Arménie » a écrit le champion olympique Arménien de lutte gréco-romaine Artur Aleksanyan.

Krikor Amirzayan