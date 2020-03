3 personnes touchées par le coronavirus sont en quarantaine en Artsakh

Jusqu’à hier, la République de l’Artsakh semblait épargnée de la contagion du coronavirus et le gouvernement affirmait qu’aucun cas n’était recensé sur le territoire. Nous avons appris ce matin qu’un certain nombre de citoyens de l’Artsakh étaient en quarantaine en centre hospitalier. Ils seraient ainsi 3 individus en Artsakh, en isolement total et sous surveillance médicale. Ces malades sont confinés et n’ont pas de contact avec la population, hormis les médecins et infermières.

Krikor Amirzayan