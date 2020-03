Revue de la presse arménienne du 12 mars 2020

Trois nouveaux cas de coronavirus signalés en Arménie/ Les médias indiquent que l’Arménie a signalé trois nouveaux cas de coronavirus mercredi, ce qui porte à quatre le nombre total de cas confirmés dans le pays. Le Premier ministre, Nikol Pachinian, a déclaré que ces trois personnes étaient récemment arrivées d’Italie et que deux d’entre elles étaient de nationalité arménienne et l’autre était de nationalité italienne. Selon Pachinian, dès leur arrivée en Arménie, ces personnes avaient rempli les fiches personnelles et avaient été suivies. Armenpress indique que 57 contacts directs de ces trois personnes ont été mis en quarantaine.

Un vol charter de Rome à Erevan sera organisé le 15 mars pour évacuer les citoyens arméniens d’Italie/ Le vice-premier ministre Tigran Avinian, a annoncé qu’un vol charter de Rome à Erevan sera organisé le 15 mars pour évacuer les citoyens arméniens d’Italie. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a demandé instamment aux citoyens de la République d’Arménie qui sont à l’étranger et / ou envisagent de voyager à l’étranger de procéder à un enregistrement consulaire sur leur site.

La fermeture des établissements scolaires n’est pas encore à l’ordre du jour/ A la question de savoir si les établissements scolaires vont être fermés à la suite de ces nouveaux cas, le vice-premier ministre, Tigran Avinyan, a déclaré que les cas en Arménie étaient très localisés et qu’il n’était pas encore nécessaire de discuter d’une telle question. Selon lui, des explications concrètes qui prouveront que la maladie se répand déjà largement sont nécessaires pour prendre de telles décisions.

La campagne référendaire ne sera pas annulée pour le moment/ Les médias indiquent que Nikol Pachinian a continué aujourd’hui l’organisation des rassemblements dans le cadre de la campagne en cours pour le référendum constitutionnel. D’après Pachinian, si la nécessité de suspendre la campagne se fait jour, ils le feront. « Tant que nous ne l’avons pas suspendue, cela signifie que cette nécessité n’existe pas ». Selon lui, si le risque de coronavirus devient important, le gouvernement sera le premier à l’annoncer.

La compagnie aérienne « Armenia Airline » suspend la plupart de ses vols y compris Erevan-Lyon-Erevan jusqu’au 16 avril/ Les médias indiquent que la compagnie aérienne « Armenia Airline » a pris la décision de suspendre la plupart de ses vols jusqu’au 16 avril en raison de la propagation du nouveau coronavirus. Tous les vols en route Erevan-Lyon-Erevan sont annulés jusqu’au 16 avril, et les vols Erevan-Tel Aviv-Erevan jusqu’au 9 avril.

Nikol Pachinian a publié un projet de déclaration référendaire/ Joghovourd indique que lors du rassemblement à Goris, Nikol Pachinian a publié un projet de déclaration référendaire. Le texte du manifeste proposé donne une évaluation politique des processus qui ont eu lieu au cours des 30 dernières années, en particulier les élections, qui, selon le Premier ministre, ont été falsifiées de 1995 jusqu’à la révolution de velours en 2018. Selon le projet de manifeste, « parallèlement au processus de truquage des élections en Arménie, un système corrompu était en train de se former, conduisant à une corruption systémique ». Selon le document, la restitution des richesses illégalement accumulées par les hauts fonctionnaires de l’État est « un droit inaliénable de la République d’Arménie et de son peuple ». D’après le document, ce processus devrait se dérouler exclusivement de manière légale, avec la formation d’un système efficace d’application de la loi, un système judiciaire indépendant, y compris une Cour constitutionnelle indépendante et légitime. Pachinian a également appelé à la formation de mécanismes efficaces pour séparer le monde d’affaire et le pouvoir.

Banque centrale : la forte dépréciation du rouble russe n’a pas eu de conséquences graves pour le système financier de l’Arménie/ Selon le chef du département de la stabilité et du développement du système financier de la Banque centrale, Andranik Grigorian, la chute des prix mondiaux du pétrole, qui a entraîné une forte dépréciation du rouble russe, n’a pas eu de conséquences graves pour le système financier de l’Arménie, car celui-ci bénéficie d’une « liquidité assez élevée ». Selon lui, il n’y a pas besoin de paniquer, car les banques arméniennes sont « bien capitalisées et disposent de liquidités suffisantes dans n’importe quelle monnaie ». D’après lui, les investisseurs du système financier peuvent être rassurés tant en ce qui concerne leurs dépôts qu’en ce qui concerne le service des prêts. Il a également déclaré que la fermeture de la frontière avec l’Iran en raison du coronavirus n’avait pas encore eu d’impact sur le système financier arménien, mais a averti que certains risques sont toujours présents lorsque les frontières sont fermées. L’économiste Vahagn Khachatrian estime cependant qu’une frontière fermée avec le pays voisin ne peut qu’avoir un effet négatif sur l’économie de l’Arménie. La presse rappelle que la frontière avec l’Iran est fermée jusqu’au 24 mars.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France