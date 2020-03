A Martouni et Vardenis dans la région de Gegharkunik une mère donne naissance à son 9e enfant et une autre à son 10e enfant

A Martouni et Vardenis dans la région de Gegharkunik une mère donne naissance à son 9 e enfant et une autre à son 10 e enfant

Le 20 mars dans les maternités de Martouni et de Vardenis dans la région de Gegharkunik (bordant le lac Sevan, en Arménie), deux familles ont accueilli leur 9e et 10e enfant. Information communiquée par la Préfecture de la région de Gegharkunik. Aïda Harutiunyan (39 ans) une habitante de la ville de Martouni a mis au monde son 9e enfant. Le même jour au département de maternité de l’hôpital de Vardenis, Gayané Grigoryan une habitante du village de Norakert a donné naissance à son 10e enfant, une 8e fille pour la famille Grigoryan. Pour ces deux naissances, les médecins estiment que la santé des enfants et des mamans est bonne et que tout est normal.

Krikor Amirzayan