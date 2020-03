Le gouvernement intensifie ses efforts pour lutter contre le Coronavirus

Le gouvernement arménien a intensifié hier ses efforts pour contenir la propagation du coronavirus, affirmant que les Arméniens ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour acheter de la nourriture, recevoir des soins médicaux ou faire de l’exercice.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé le confinement de l’ensemble du pays dans la soirée alors que le nombre de cas de coronavirus officiellement enregistrés dans le pays était passé de 14 à 249. Il a révélé qu’une des personnes infectées par le virus COVID-19, un homme de 77 ans, est dans un état « extrêmement grave » et quatre autres dans un état « grave ».

Selon Pachinian, 868 Arméniens sont restés officiellement en quarantaine et plus de 2 400 autres se sont isolés. Il a précisé que 37 autres personnes avaient été libérées d’une quarantaine de deux semaines hier, après un test négatif au coronavirus.

Le Premier ministre a également annoncé que quatre autres patients se sont rétablis du virus et ont quitté l’hôpital également hier. La semaine dernière, deux autres personnes auraient été guéries de la maladie.

« Ce [confinement] signifie que le travail de milliers d’entreprises sera interrompu et que seules les entités vitales seront autorisées à fonctionner, a explicité Pachinian lors d’une allocution télévisée à la nation. Nos concitoyens qui descendront dans la rue devront expliquer clairement où ils vont et ces explications doivent s’inscrire dans la logique de mouvements vitaux. »

« Je tiens à m’excuser auprès de vous tous pour ces restrictions et inconvénients, a-t-il dit. Mais j’espère qu’il est évident pour vous tous que cela est fait pour votre sécurité et celle de nos parents et grands-parents, qui sont des piliers de notre conscience nationale."

Plus tôt dans la journée, un groupe de travail gouvernemental appliquant l’état d’urgence lié au coronavirus en Arménie a annoncé la fermeture partielle de facto de pratiquement tous les organismes publics. Il a indiqué que seul un nombre limité de leurs employés seront autorisés à aller travailler.

Donnant suite à la décision antérieure de Pachinian annoncée du jour au lendemain, le gouvernement a également ordonné la fermeture temporaire de tous les cafés et restaurants ainsi que de la plupart des entreprises du pays.

Dans sa dernière adresse, Pachinian a exhorté les Arméniens à utiliser, si possible, les services en ligne fournis par des entités étatiques et privées. Il a également souligné que les magasins d’alimentation, les pharmacies et les bureaux de banque resteront ouverts et qu’aucune restriction ne sera imposée aux travaux agricoles.

« Nous surmontons le coronavirus pas à pas... Soyez assurés que nous vaincrons ce mal », a conclu Pachinian.