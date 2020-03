L’international arménien d’Hoffenheim, Sargis Adamyan se remet de son opération

Sargis Adamyan (26 ans), l’international arménien et attaquant de Hoffenheim en Bundesliga est en convalescence après son opération du genou. Il a déclaré qu’en Allemagne la situation d’urgence interdit aux personnes de sortir. Les entraînements également sont annulés, exceptés les joueurs blessés qui doivent reprendre le cycle des entrainements pour se rétablir. Sargis Adamyan fait partie de ces joueurs qui s’entrainent. Sargis Adamyan habite à Heidelberg et se rend en voiture au complexe d’entrainement de Hoffenheim. « Je me rétablis rapidement de mon opération et si tout se passe bien, très vite je pourrai courir » dit l’international arménien. Selon les médecins de Sargis Adamyan, le joueur pourra reprendre les compétitions en mai si la Bundesliga redémarre. « J’espère que l’équipe d’Arménie réalisera également des matchs amicaux en juin auxquels je participerai. J’ai beaucoup entendu parler de Joaquin Caparros le nouveau sélectionneur arménien et je suis convaincu qu’en sa compagnie on progressera » dit Sargis Adamyan.

Krikor Amirzayan