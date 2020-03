Les allocations seront versées en espèces à domicile

Le ministère du Travail et des Affaires Sociales de l’Arménie vient de conclure un accord avec la société « HayPost » pour assurer le versement, sans entrave, des allocations sociales et des retraites, dans le contexte de confinement imposé par la crise sanitaire de Coronavirus.

Les employés de la poste se rendront personnellement au domicile des bénéficiaires pour régler en espèces les montants des allocations, et dissuader ainsi les gens de se rendre dans les bureaux de poste. Ils seront tous munis des accessoires nécessaires à leur sécurité sanitaire tels que masques de protection, produits désinfectants et gels hydroalcooliques.

Le ministère confirme que le règlement des montants dus ne subira aucun retard et invite une fois de plus la population à ne pas se rendre dans les lieux surpeuplés.