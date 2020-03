L’Union des combattants volontaires soutient l’Armée de l’Artsakh par son aide et ses dons

Lundi 23 mars à Stepanakert, l’Union des combattants volontaires a offert un véhicule de type Niva à l’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh a indiqué Edouard Khachatryan le président de l’organisation.

Selon Edouard Khachatryan l’Union des combattants volontaires de l’Artsakh a toujours soutenu l’Armée de défense et manifesté à de nombreuses reprises ce soutien. L’Union étant en relation étroite et permanente avec l’armée . « Lors de la guerre nos membres étaient dans les postes de défense au front, et en situation de paix ils contribuent au travail de consolidation de cette armée arménienne » a indiqué Edouard Khachatryan.

Krikor Amirzayan