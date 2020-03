Disparition à Beyrouth de l’archevêque Dirayr Panossian

Mercredi 18 mars, est décédé à Beyrouth l’archevêque Dirayr Panossian à l’âge de 83 ans. Ses obsèques présidées par le Catholicos Aram I ont eu lieu le vendredi 20 mars en la cathédrale saint Grégoire l’Illuminateur d’Antélias.

Biographie de Mgr Dirayr

1937 : Naissance à Alep (Syrie).

1961 : Entrée au Séminaire du Catholicossat de Cilicie après des études secondaires

au lycée « Grtasirats » d’Alep.

1963 : Ordination diaconale.

1965 : Prise de l’habit monastique.

Ordonné hiéromoine [Apégha], il prend le nom de Dirayr.

1967 : Thèse de Vartabed « les relations arméno-latines des origines à 1382 ».

1968- 1970 : Etudes supérieures en Grande-Bretagne.

1972- 1979 : Vicaire catholicossal [primat]pour le diocèse d’Atropatène (Tabriz/ Iran)

1995 : Archimandrite [Dzayrakouyn vartabed].

1997 : Ordination épiscopale.

2010 : Élévation à la dignité d’archevêque.

Outre ses fonctions de primat en Iran, Mgr. Dirayr a occupé diverses fonctions au Catholicossat de la Grande Maison de Cilicie. Il y a été successivement professeur au séminaire et « Grand Ecclésiaste » [sacristain de la cathédrale], responsable de l’enseignement catéchétique pour le Liban, rédacteur de la revue « Trazarg », responsable des éditions et de la bibliothèque catholicossales. En 1999-2000, il avait également dirigé l’ancien orphelinat « Trtchnots pouyn ».

L’Eglise arménienne et la fraternité de la Grande Maison de Cilicie perdent l’un de leur plus ancien et dévoué serviteur.

Bénie soit la mémoire des justes.