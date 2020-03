Nouveaux cas de Covid 19 et durcissement des mesures

Le Premier ministre a confirmé hier soir que 41 nouveaux cas d’infection au coronavirus avaient été enregistrés dans le pays, portant le nombre total de contaminations à 235. Alors que jusqu’ici, les nouveaux cas testés positifs étaient corrélés aux deux « clusters », celui d’Etchmiadzine et celui d’une une fabrique de textile du quartier de Shengavit dans la capitale, la provenance de ces nouveaux cas est préoccupante, l’un d’entre eux notamment étant un salarié d’une usine de la province du Kotayk.

Alors que l’Arménie a décrété l’état d’urgence le 16 mars, et que tous les cas contacts sont systématiques placés en quarantaine dans différents endroits du pays dont la localisation n’est pas forcément révélée, les citoyens Arméniens qui le souhaitent sont les seuls aujourd’hui à pouvoir entrer dans le pays, et doivent s’autoconfiner pendant quatorze jours.

Après avoir annoncé ces nouveaux cas, le Premier Ministre a aussi précisé que de nouvelles mesures seront mises en place à compter de ce jour. En plus des bars, déjà fermés, les restaurants et cafés le seront également, certaines entreprises de fabrication textile, ainsi que des chantiers de construction aussi. Il a par ailleurs exhorté la population à minimiser ses déplacements, mais les supermarchés et épiceries de détail restent ouverts.

Il s’adressera ce soir à l’ensemble du pays tandis que le parlement est en ce moment même réuni en session spéciale pour discuter de ce qui est un durcissement des mesures afin d’endiguer la propagation de l’épidémie en Arménie.

Laurence Ritter