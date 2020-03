Annulation des manifestations du 24 avril

Face à la pandémie qui frappe le monde entier, à l’instauration du confinement et à l’impossibilité d’organiser des rassemblements, le CCAF a pris la décision d’annoncer, d’ores et déjà, l’annulation des rassemblements organisés pour commémorer le génocide des Arméniens.

La crise liée au COVID - 19 nous appelle à la plus grande prudence et au sens des responsabilités. Aucune manifestation ne sera organisée. La santé publique est la priorité des priorités. Nous aurons l’occasion de marquer, différemment les commémorations du génocide.

L’annulation des rassemblements ne correspond évidemment pas à la baisse de l’intensité de notre combat contre le négationnisme d’Ankara. Mais cela, tout le monde l’aura compris.

Prenez-soin de vous. Restez chez vous.

Bureau National du Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France

Paris, le 24 mars 2020