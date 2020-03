La Chine apporte son aide médicale à l’Arménie

La Chine, pays d’où s’est propagé le coronavirus et qui semblait l’avoir endigué après deux mois de confinement jusqu’à ce que l’on annonce des nouveaux cas de contamination en Asie, se serait engagée lundi 23 mars, à fournir à l’Arménie davantage de matériel médical nécessaire à freiner la propagation du virus dans le pays du Sud Caucase. Le vice-ministre arménien des affaires étrangères Avet Adonts a sollicité une aide en ce sens lors d’une vision conférence avec l’ambassadeur de Chine à Erevan, Tian Erlong. L’“ambassadeur Tian a affirmé que la Chine était disposée à fournir une aide supplémentaire à l’Arménie en fournissant des tenues de protection pour les médecins ainsi que des appareils de réanimation pour une valeur de 110 000 $” , a indiqué le ministère arménien des affaires étrangères dans une déclaration relative à cette réunion à distance. “L’ambassadeur Tian a souligné la disposition de la partie chinoise à poursuivre une coopération étroite avec l’Arménie en vue de résoudre les différentes questions liées à la lutte contre l’épidémie de coronavirus, en soulignant l’importance de l’union et de la solidarité de la communauté international dans le combat contre la pandémie”, a ajouté le ministère arménien. Le communiqué rend aussi compte des remerciements de A. Adonts à Pékin pour le don de plus de 1000 kits de tests du coronavirus, qui ont été livrés à l’Arménie la semaine dernière. M.Tian avait promis ce don lors d’une rencontre le 6 mars avec le ministre arménien de la santé Arsen Torosian. Selon le cabinet de M.Torosian, le diplomate chinois avait aussi annoncé que l’ambassade de Chine avait “alloué des fonds pour aider l’Arménie à se procurer d’autres matériels médicaux”. Rencontrant l’ambassadeur Tian un peu plus tard dans la journée, le président Armen Sarkissian a indiqué que l’aide chinoise est “très importante” pour les efforts mis en œuvre par l’Arménie en vue de combattre le virus. Les autorités arméniennes avaient fait état d’un premier cas de COVID-19 dans le pays le 1er mars. Erevan a suspend pour deux mois les voyages sans visa entre l’Arménie et la Chine le 31 janvier, alors que le virus se répandait à toute vitesse dans la province chinoise de Hubei. Selon le communiqué du ministère arménien des affaires étrangères, MM. Adonts et Tian ont discuté de la “prolongation” du régime des visa entre la Chine et l’Arménie. “Les parties ont convenu de garder des contacts étroits concernant la crise sanitaire et de coordonner leurs actions dans ce domaine”, a précisé le texte de la déclaration. Le gouvernement chinois a déjà fourni une aide conséquente au secteur médical arménien par le passé, dont quelque 290 ambulances qui ont été livrées entre 2011 et 2018.