A l’Eurovision 2021 les pays peuvent présenter les candidats de 2020…mais doivent impérativement changer la chanson

Après l’annulation du concours de l’Eurovision 2020 qui devait se dérouler en mai à Rotterdam les organisateurs donnent rendez-vous à l’édition de 2021. Chaque pays pouvant à sa volonté présenter les mêmes candidats qui était retenus pour 2020. Mais ces pays peuvent s’ils désirent changer ces artistes et lancer un nouveau concours national pour désigner leur candidat à l’Eurovision 2021. Néanmoins les pays ont l’obligation de présenter une nouvelle chanson.

L’arméno-grecque Athena Manoukian devait représenter l’Arménie avec sa chanson « Chains on You » à l’Eurovision 2020. Si l’Arménie désire présenter l’an prochain Athena Manoukian à l’Eurovision 2021, la chanteuse devra en conséquence choisir une nouvelle chanson…

Krikor Amirzayan