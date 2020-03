Bako Sahakian a félicité Aslan Bzhania le nouveau président de l’Abkhazie

Le président de la République de l’Artsakh Bako Sahakian a dans un message, félicité le nouveau président de l’Abkhazie Aslan Bzhania pour son élection.

« Les habitants de l’Artsakh approuvent grandement les liens d’amitié avec l’Abkhazie et l’étroite coopération entre les deux peuples et nous sommes convaincus que ces relations se développeront encore entre nos deux pays » écrit Bako Sahakian « saluant une nouvelle fois votre élection à la tête du pays ». Le président de l’Artsakh a souhaité à l’Abkhazie « la paix et le développement ».

Krikor Amirzayan