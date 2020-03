Tigran Khanjaryan dédie une chanson aux blouses blanches

Je dédie cette chanson à toutes les bonnes âmes qui veillent à notre bien et plus particulièrement aux blouses blanches

Une pensée émue à nos frères et soeurs de la péninsule, nous ne vous oublions pas , nous sommes tous italiens

Restez chez vous #COVID19 #FRATERNITER #LOVEBELGIUM

https://www.facebook.com/KhanjaryanOfficial/videos/203579380874877/