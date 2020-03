Le candidat d’opposition remporte la présidentielle

Tbilissi, 23 mars 2020 (AFP) - Les autorités abkhazes ont annoncé lundi la

victoire du candidat de l’opposition à l’élection présidentielle organisée la

veille dans cette république séparatiste de Géorgie, un scrutin qui n’est

reconnu ni par Tbilissi, ni par l’Union européenne.

Selon la commission électorale abkhaze, Aslan Bjania a obtenu 56,5% des

suffrages contre 35,4% pour l’ex-ministre de l’Economie, Adgour Ardzimba.

S’ils étaient adversaires, les deux hommes sont tous deux en faveur de liens

plus étroits de leur territoire avec la Russie.

Le ministère géorgien des Affaires étrangères a estimé que cette élection

était « illégale et ne peut pas avoir d’effet juridique » tandis que l’Union

européenne a affirmé qu’elle "ne reconnaît pas le cadre constitutionnel et

juridique" dans lequel le scrutin était organisé.

L’élection était organisée après l’annulation d’un précédent scrutin, qui

avait été suivi de violentes protestations à Soukhoumi, la « capitale » de

l’Abkhazie.

En septembre, le président sortant soutenu par le Kremlin, Raoul Khadjimba,

avait revendiqué la victoire au second tour mais son opposant, Alkhas

Kvitsinia, avait obtenu de la cour suprême que l’élection soit rejouée. M.

Khadjimba a démissionné en janvier après une nouvelle vague de manifestations.

Faisant partie de la Géorgie, l’Abkhazie a déclaré son indépendance à la

chute de l’URSS et l’a défendue lors une guerre avec les forces géorgiennes au

début des années 1990.

La Russie, qui soutient l’Abkhazie ainsi que l’Ossétie du Sud, une autre

région séparatiste de Géorgie située à sa frontière, a reconnu l’indépendance

de ces deux territoires à l’issue de la brève guerre qui l’a opposée à la

Géorgie en août 2008.

La majorité de la communauté internationale reconnaît toutefois l’Abkhazie

comme faisant partie de la Géorgie.