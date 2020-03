Le ministère arménien de la Santé informe sur les distances de sécurité à respecter entre citoyen pour lutter contre la transmission du coronavirus

En Arménie le ministère de la Santé communique régulièrement sur les directives du gouvernement et les gestes qu’il convient de réaliser en prévention de la transmission du coronavirus. Hier le ministère de la Santé a publié un tableau détaillant les gestes de sécurité et la distance à tenir par rapport aux autres personnes. Une prévention dont l’objectif est de limiter les transmissions du virus en Arménie où la population a pris la mesure de la gravité de la situation et respecte largement le confinement.

Krikor Amirzayan