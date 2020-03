La Grèce se réveille dans le confinement général

Athènes, 23 mars 2020 (AFP) - Comme plusieurs de ses pays voisins, la Grèce

s’est réveillée lundi dans le confinement général, suite à la décision du

Premier ministre Kyriakos Mitsotakis de prendre « une action adéquate » pour

éviter la propagation du coronavirus dans le pays.

A Athènes, les citoyens avaient déserté les rues et la circulation

automobile était très réduite par rapport aux jours précédents et à un lundi

normal, a constaté l’AFP.

En fin de matinée, la place Syntagma face au Parlement grec était

désinfectée par des agents de la ville munis de combinaisons blanches, de

masques et de gants.

Depuis lundi 06H00 locales (04H00 GMT), "ne peuvent circuler que ceux qui

vont à leur travail, chez le médecin ou chez une personne ayant besoin d’aide,

ceux qui vont à la banque ou acheter de la nourriture ou des médicaments, ceux

qui promènent leur animal domestique ou qui font de l’exercice physique tout

seul ou avec une autre personne au maximum", a précisé le Premier ministre

Kyriakos Mitsotakis dimanche soir dans son allocution télévisée.

Ces mesures doivent être appliquées jusqu’au 6 avril et pourraient être

prolongées en fonction de l’évolution de la situation en Grèce.

Dans les rues du quartier central de Pagrati, quelques passants déambulent,

avec des gants pour la plupart et à distance les uns des autres. "J’ai imprimé

et rempli l’attestation sur le site mis en place par le gouvernement. C’est un

peu de tracas, à chaque fois que je vais devoir sortir mon chien, je vais

devoir en réimprimer une« , confie Maria Bourras. »Mais ces mesures sont nécessaires et nous allons nous y faire", renchérit

l’employée de bureau qui s’est mise en télétravail depuis une semaine.

Ceux qui ne peuvent pas travailler de leur domicile devront se munir pour

leurs déplacements d’un document signé de l’employeur ou d’une déclaration

individuelle pour les professionnels indépendants.

La police a commencé lundi à contrôler les citoyens qui doivent se munir de

leur attestation de sortie et de leur carte d’identité ou passeport, sans quoi

ils pourraient avoir à payer une amende de 150 euros.

Sur les axes principaux, les automobilistes, qui ne peuvent être que deux

au maximum dans leur véhicule, étaient arrêtés par les forces de l’ordre. Des

drones ont également été déployés à Athènes et à Thessalonique, a annoncé

dimanche soir le ministre adjoint à la protection civile, Lefteris Oikonomou.

Lundi, une dizaine de Grecs rentrant d’Espagne ont été mis en quarantaine

dans un hôtel du centre d’Athènes. A des médias locaux, ces personnes se sont

dites inquiètes : "les autorités grecques nous avaient promis d’être en

quarantaine chez nous et pas dans un hôtel".

Par ailleurs, les vols depuis et vers la Grande-Bretagne et la Turquie

seront interrompus à partir de lundi minuit et jusqu’au 15 avril. Les

ressortissants grecs pourront cependant rentrer dans leur pays et se mettre en

auto-confinement pendant deux semaines.

Lundi matin, le nombre de morts pour cause de coronavirus est passé à 17 en

Grèce, tandis que 624 personnes ont été contaminées par la maladie, sur une

population de près de 11 millions d’habitants.