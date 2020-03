Entretien téléphonique entre les ministères de la Santé d’Arménie et d’Israël lié à la prévention du coronavirus

Suite à l’entretien téléphonique dimanche entre le président arménien Armen Sarkissian et son homologue israélien Reuven Rivlin, un certain nombre accords entre l’Arménie et Israël étaient réalisés. Parmi ces derniers une coopération entre médecins Arméniens et Israéliens. Lundi 23 mars, les ministères arménien et israéliens de la Santé ont réalisé des contacts liés à la prévention du coronavirus a affirmé Arsen Torosyan le ministre arménien de la Santé. « Lors de notre entretien téléphonique, nous avons partagé nos expériences de lutte contre le coronavirus et analysé les moyens mis en place pour lutter contre la contagion. Actuellement il y a en Israël 1000 cas de coronavirus dont 20 suivent une thérapie » a écrit le ministre arménien de la Santé sur sa page facebook.

Krikor Amirzayan